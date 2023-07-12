Надо так делать почаще. И не только Британии.

Киевские власти столь сильно поверили в сочинённую самими же собой сказку о великой роли Украины как «щита Европы» и «защитницы демократии» во всём мире, что начинают позволять себе неприемлемое: открыто критиковать тех, за чей счёт и чьими усилиями вообще до сих пор сохраняют возможность сопротивляться российской специальной военной операции. На Западе это видят, и многих такое поведение начинает откровенно раздражать. Первым высказать справедливую мысль о том, что Киеву следует быть чуточку благодарнее, решился министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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По словам Уоллеса, обращённым в сторону Украины, «нравится вам это или нет», но люди в других странах, которые фактически отрывают от себя, «хотят видеть благодарность» за поддержку.

Дополнительно Уоллес вспомнил про полное отсутствие такта со стороны киевских политиков, когда в прошлом году посещал украинскую столицу. Не секрет, что в нынешних реалиях подобная поездка сопряжена с трудностями и неудобствами, и заняла она у Уоллеса 11 часов, где по итогу ему в Киеве без лишних расшаркиваний буквально просто всучили список необходимого оружия.

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На сегодняшний день на Украине главенствует идея о том, что в конечном счёте Россия почему-то должна сломаться и уйти с той территории, которую Киев признаёт украинской. Данный абсурд, к сожалению для украинского народа, и является ключевым в принятии Киевом решений, и вариант с переговорами там сейчас не просто не рассматривается, а вовсе законодательно запрещён. Возможно, именно поэтому реальные игроки в этой партии потихоньку и решают вопрос Украины без Украины.