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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ с момента начала украинского наступления уничтожили 311 танков ВСУ
Такой статистикой поделился президент.

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Происходящие сейчас вдоль практически все линии боевого соприкосновения события, позволяет российскому руководству увереннее заявлять о достижении поставленных перед специальной военной операцией целей, украинское руководство вынуждает обрисовывать «варианты» развития событий, ну а западных спонсоров Киева обязует зарывать головы в песок и изображать, будто ничего не происходит, не затрагивая тему «контрнаступа» ВСУ даже в рамках прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе.

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Причина есть, и она предельно простая: зашкаливающие потери со стороны Украины. Согласно наиболее свежей информации, которую сегодня озвучил президент России Владимир Путин, только танков с момента начала наступления (4 июня) ВСУ потеряли 311 единиц, из которых примерно треть — западного производства.

По словам Путина, дальнейшие поставки западной техники не изменят ситуацию в пользу Украины, а лишь затянут и разожгут конфликт. Западные танки, по словам главы государства, горят точно также, а порой даже лучше, чем танки советского образца, а украинские военнослужащие даже отказываются идти в бой на технике натовского образца, зная, что для российских военных они являются приоритетными целями.

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В общей сложности же потери ВСУ в технике в ходе наступления перевалили за две с половиной тысячи единиц: от автомобильной техники до артиллерии, миномётов, тяжёлой бронетехники и остатков авиации.

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