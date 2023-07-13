Похоже, в Киеве что-то начинают потихоньку понимать, раз допускают негативные и «средние» варианты.

Как и любой военный конфликт, нынешние боевые действия между Россией и беспрецедентно и безмерно поддерживаемой всем коллективным Западом Украиной могут закончиться внезапно, когда никто этого не ждёт. А могут и растянуться ещё не на один год, что большинство военных экспертов, учитывая реальность «на земле» и невозможность ни одной из сторон идти на уступки, рассматривает как наиболее реалистичный вариант. Боевые действия для Украины и спонсирующего её Запада идут не по плану по всем фронтам и направлениям, поэтому сегодня в Киеве уже звучат различные варианты окончания конфликта, а бравады о безоговорочной победе потихоньку отходят на второй план.

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В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который ранее с удовольствием участвовал в переговорах с Россией, а затем занял бескомпромиссную позицию, приступил к очередному переобуванию и обрисовал три возможных (по его мнению) сценария исхода текущего конфликта.

Первый, по представлению Подоляка, вариант — это, естественно, победа с последующим «доминированием» Украины в регионе. При таком исходе, убеждён Подоляк, у Киева будет представлена современная армия, а само государство будет обладать мощными партнёрскими связями с государствами Запада.

Второй вариант Подоляк назвал чем-то «посерединке» между позитивным и негативным: это «медленное исчезновение» Украины в результате подписания условного договора «Минск-3» с созданием линии разграничения между РФ и Украиной.

Третий вариант — полностью негативный. Таковым Подоляк воспринимает поражение и дальнейшее исчезновение Украины как государства в течение периода от одного до шести лет.

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Какой из трёх вариантов на сегодняшний день наиболее реалистичен, сказать трудно, но это, учитывая реальность «на земле», явно не первый вариант с победой Украины. Учитывая недавние переговоры между главами российской и американской внешних разведок по Украине, можно склониться к тому, что реальные стороны этого конфликта вырабатывают оптимальное решение, по которому сохранят «лицо».