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Хоть российские высокоточные удары и выбивают арсеналы ВСУ, но наступательные действия с украинской стороны не прекращаются. Это свидетельствует, с одной стороны, об уровне нашпигованности Украины коллективным Западом оружием и боеприпасами, а с другой стороны, об ослепляющем уровне фанатизма в заседающем в Киеве политическом руководстве. Наступление продолжается, но линия боевого соприкосновения (ЛБС) остаётся практически статичной. Благодаря чему так происходит, можно узнать из очередной сводки Минобороны России, из которой следует, что каждый день ВСУ в рамках своего наступления теряют десятки единиц техники.
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За последние сутки активные наступательные операции ВСУ велись на трёх направлениях ЛБС: Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком, с частичным затрагиванием боевыми действиями Запорожского направления, а также с продолжающимися перестрелками на Купянском и Херсонском направлениях.
Суммарно на шести направлениях линии боевого соприкосновения вооружённым силам Украины наносилось огневое поражение, результатом которого стали потери 10 боевых бронемашин, 2 бронетранспортёров, 1 танка, 3 САУ Krab, 10 пикапов, 7 автомобилей, 3 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 4 гаубицы Д-20, 2 САУ «Акация», 4 САУ «Гвоздика», 1 САУ AS90 Braveheart, 1 РСЗО «Град» и 1 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Необходимо помнить, что потери также наносятся в ходе каждодневных ракетных ударов по тылам ВСУ, и сколько техники уничтожено непосредственно в ходе этого процесса, можно будет узнать только постфактум окончания конфликта.