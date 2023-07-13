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Без нанесения высокоточных ударов по военным объектам в украинском тылу не проходит практически ни одной ночи. По большей части эти удары стали для ВС РФ рутинными, поэтому последнее время их даже не упоминают в сводках, но сегодняшняя ночь была особенной: удар наносился сначала с применением БПЛА «Герань-2», затем крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Спустя полдня после произошедшего российское оборонное ведомство отчиталось о результатах в рамках своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
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Выяснилось, что удары «Калибрами» наносились по местам хранения боеприпасов Вооружённых сил Украины. Согласно сводке, цель удара была достигнута, и назначенные объекты были уничтожены. Целью подобных ударов, естественно, является снижение боеспособности ВСУ посредством создания внутри них реального снарядного голода.
Пока что, учитывая масштаб поддержки Украины коллективным Западом, и уровень рассредоточения арсеналов, этой цели добиться не удаётся, и мы наблюдаем пусть и безуспешные, но ежедневные попытки наступления со стороны ВСУ, и понятно, что без боеприпасов и без топлива подобные действия не осуществляются. Так что работы ещё невпроворот.