Собственно, этот процесс и так вовсю идёт. Опять ничего нового.

Саммит НАТО в Вильнюсе, в рамках которого литовские власти обещали много «сюрпризов», на поверку оказался сугубо функциональным: ничего нового представители государств-членов альянса не сказали, никаких «прорывных» заявлений не сделали, и в целом этот саммит можно было бы не проводить, и никто бы не заметил никаких отличий. Оружие натовского образца Киеву передаётся и без саммитов, помощь обещается тоже без них, Россия регулярно и огульно осуждается также без необходимости выбираться куда-то на самые восточные границы альянса.

реклама

Очевидно, что ключевая задача — максимально затянуть конфликт в надежде измотать Россию и заставить её пойти на уступки, не считаясь при этом с чудовищными потерями со стороны Украины. Вот и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжил делать заявления в поддержку боевых действий, заявив, что альянс поможет Украине перейти к «оружейным стандартам НАТО».

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Важно понимать, что данное заявление Столтенберга звучит в тот момент, когда НАТО уже выгребло из стран восточной Европы все имеющиеся у них запасы военной техники советского образца, которые сейчас массово уничтожаются российской армией в ходе отражения наступательных действий ВСУ. Понятно, что рано или поздно советская техника закончится, и тогда Украина, собственно, и «перейдёт» к «оружейным стандартам» Североатлантического альянса. Сказать, что всё это звучит в высшей степени цинично по отношению к Украине и её гражданам — это ничего не сказать. Впрочем, таких «друзей» выбрало украинское политическое руководство, и здесь, к сожалению, ни добавить, ни убавить. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.