Саммит НАТО в Вильнюсе, в рамках которого литовские власти обещали много «сюрпризов», на поверку оказался сугубо функциональным: ничего нового представители государств-членов альянса не сказали, никаких «прорывных» заявлений не сделали, и в целом этот саммит можно было бы не проводить, и никто бы не заметил никаких отличий. Оружие натовского образца Киеву передаётся и без саммитов, помощь обещается тоже без них, Россия регулярно и огульно осуждается также без необходимости выбираться куда-то на самые восточные границы альянса.
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Очевидно, что ключевая задача — максимально затянуть конфликт в надежде измотать Россию и заставить её пойти на уступки, не считаясь при этом с чудовищными потерями со стороны Украины. Вот и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжил делать заявления в поддержку боевых действий, заявив, что альянс поможет Украине перейти к «оружейным стандартам НАТО».
Важно понимать, что данное заявление Столтенберга звучит в тот момент, когда НАТО уже выгребло из стран восточной Европы все имеющиеся у них запасы военной техники советского образца, которые сейчас массово уничтожаются российской армией в ходе отражения наступательных действий ВСУ. Понятно, что рано или поздно советская техника закончится, и тогда Украина, собственно, и «перейдёт» к «оружейным стандартам» Североатлантического альянса. Сказать, что всё это звучит в высшей степени цинично по отношению к Украине и её гражданам — это ничего не сказать. Впрочем, таких «друзей» выбрало украинское политическое руководство, и здесь, к сожалению, ни добавить, ни убавить. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.