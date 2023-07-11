Наступление ВСУ, которое на Украине и в спонсирующем её Западе из чисто политических соображений вопреки военной науке именуют «контрнаступлением», началось 4 июня и продолжается по сей день. Американские военные предполагают, что в общей сложности «наступ» будет идти до десяти недель, то есть, примерно до середины—конца августа, ну а к сегодняшнему дню потери в технике у ВСУ уже циклопические. Соответствующей статистикой поделилось сегодня российское оборонное ведомство.
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Как отметило МО РФ, с момента начала наступления ВС РФ уничтожили 1 244 единицы бронетехники, в том числе 17 танков Leopard, 5 французских «лёгких» танков AMX-10RC и 12 американских БМП Bradley. Также были сбиты 21 самолёт и 5 вертолётов ВСУ.
Потери в технике на этом не заканчиваются: за месяц и одну неделю наступления уничтожено 914 единиц специальной военной техники, два ЗРК, 25 РСЗО и 403 миномёта и орудия полевой артиллерии, включая 43 американские гаубицы M777, а также 46 самоходных артиллерийских установок польского, французского и американского производства. В общей сложности количество уничтоженной техники различных типов перевалило за три тысячи единиц. Важно понимать, что Минобороны перечислило только ту технику, которая была уничтожена непосредственно в бою — без учёта ликвидированной в ходе постоянных ракетных ударов по объектам в тылу ВСУ. Потери в их ходе могут даже превосходить потери на поле боя.
Потери в личном составе также были озвучены, но мы в рамках данного материала из этических соображений, а также по причине наличия объективных вопросов к методике их подсчёта, указывать соответствующую статистику не будем. При желании данную информацию можно найти в Рунете без проблем.