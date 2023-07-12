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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран НАТО
В реальности, конечно, Украина — это реципиент натовской военной помощи в ущерб безопасности НАТО.

Полный отрыв украинских властей от реальности, который они открыто, и никого и ничего не стесняясь, демонстрируют публично, продолжился и в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, куда украинского президента Владимира Зеленского пригласили как своего рода почётного гостя. В частности, выступая на саммите, Зеленский выдвинул тезис о том, что Украина стала «донором безопасности» для стран НАТО.

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Президент Украины заявил, что сейчас в мире наблюдается «дефицит» безопасности, и Украина при сотрудничестве с партнёрами этот дефицит заполняет. Для своей страны итоги саммита Зеленский назвал «хорошими», но если бы НАТО открыто пригласило Киев в состав альянса, то они «были бы отличными».

На самом деле, конечно, Украина не донор безопасности НАТО, а самый настоящий реципиент (получатель) военной и финансовой помощи от НАТО в ущерб непосредственно государствам-членам альянса, не говоря уже об их гражданах. Что же до роли заполнителя чужой безопасности, то неясно, насколько сильно среднестатистический гражданин Украины готов ассоциировать себя с этой ролью, терпя ради неё чудовищные по своим масштабам лишения.

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К сожалению, и Зеленский в частности, и киевское политическое руководство в целом, и коллективный Запад вдогонку стали заложниками ситуации и собственной пропаганды, и отказаться от неё, пойдя на попятную, сейчас будет сродни политическому самоубийству. К сожалению, всё это означает, что боевые действия продолжатся до тех пор, пока не придёт осознание реальности «на земле».

#украина #боевые действия #нато #психиатрия
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Зеленский: Украине нужно дальнобойное оружие
32Влад32
16:27
Украина - донор пушечного мяса.
Зеленский назвал Украину «донором безопасности» для стран НАТО
Михаил Авраменко
16:27
Окраинцы должны готовиться к массовым обстрелам кассетными бомбами.
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