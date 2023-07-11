В случае если добровольного её отказа от членства Украины в НАТО не произойдёт.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который после начала специальной военной операции стал исполнять роль рупора «ястребов» в российской политической элите, которые и сами бы с удовольствием называли все вещи своими именами, но не могут, естественно, не обошёл стороной саммит НАТО в Вильнюсе.

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По мнению Медведева, прозвучавшие в рамках саммита тезисы в высшей степени предсказуемы: Украине собираются увеличить поставки военной помощи, при этом не скупясь ни на кассетные боеприпасы, ни на самолёты, ни на ракеты. Всё это, считает Медведев, приближает мир к Третьей мировой войне, а саму ситуацию с Украиной, которую вроде как и зовут в НАТО, но неизвестно когда и на каких условиях, заводит в тупик.

Для России всё происходящее, заявляет зампред Совбеза, очевидно: СВО будет продолжаться до выполнения прежних целей. При этом Медведев добавил, что если нынешняя украинская власть, которую он назвал «киевской группировкой» известной одиозной идеологии, не готова отказаться от членства Украины в НАТО, то «эту группировку придётся ликвидировать».

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Стоит отметить, что тезисами о необходимости смены действующей власти на Украине уже делились и другие российские политики высокого уровня — например, глава МИД Сергей Лавров. Звучит это всё, конечно, грозно, но на сегодняшний день для подобных рассуждений явно не время: слишком уж удобна нынешняя предсказуемая украинская власть, и до уверенного достижения военных целей менять её нецелесообразно, а то, глядишь, кто-то хотя бы минимально компетентный к власти придёт.