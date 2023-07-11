На прошлой неделе Соединённые Штаты официально подтвердили, что передают Украине кассетные артиллерийские снаряды 155-миллиметрового калибра, связав данное событие с якобы истощением запасов стандартных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В самом деле запасы всего блока НАТО и аффилированных с ним других государств истощены до критического уровня, неясно, но по многим косвенным признакам это действительно так. В любом случае, кассетные боеприпасы на Украину передаются, и сегодня на этот счёт сделал комментарий министр обороны России Сергей Шойгу.
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Как отметил глава Минобороны, ВС РФ в случае поставок кассетных боеприпасов на Украину «будут вынуждены» в качестве ответной меры использовать против ВСУ аналогичные средства поражения. Сейчас, по словам Шойгу, Россия воздерживается от применения данных боеприпасов, понимая исходящую от них угрозу для мирного населения.
Министр обороны добавил, что Россия не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам, и имеет в своём арсенале широкую номенклатуру соответствующих вооружений.
Сейчас в зоне специальной военной операции принимаются дополнительные меры по защите техники и личного состава от поражающих элементов кассетных боеприпасов.