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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия передаст Украине два ЗРК Patriot и несколько десятков единиц бронетехники
Зачем, если предыдущие «не уничтожены»?
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На сегодняшний день уже даже самым неверующим очевидно, что Украина в рамках текущего конфликта теряет военную технику в безумных количествах. Под российские удары попадает всё: от легковых автомобилей, переоборудованных для нужд ВСУ, до танков, систем ПВО и авиационной техники. Всё это ради выгодного для США затягивания конфликта нужно как-то замещать, и вот, европейские «союзники» Вашингтона отрывают от себя, лишь бы обеспечить Киеву возможность сопротивляться ещё некоторое время. Так, сегодня министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин отправит на Украину новый пакет военной помощи.

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В состав этого пакета войдёт относительно широкий спектр вооружений:

  • две ЗРК Patriot (при этом неясно, речь идёт о двух пусковых установках или о двух батареях данной ПВО);
  • 40 БМП Marder;
  • 25 танков Leopard 1A5;
  • ремонтно-эвакуационная техника;
  • 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм + 5 тысяч дымовых снарядов того же калибра;
  • оборудование для разминирования;
  • комплексы РЭБ для противодействия БПЛА.
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В целом же можно ожидать, что в рамках идущего сейчас в Вильнюсе саммита НАТО Украине будет обещано огромное количество новой техники от разных стран-членов альянса. Принимать Украину в НАТО при этом, естественно, не будут: западные политики хоть и создают справедливое и обоснованное впечатление полностью некомпетентных, но инстинкт самосохранения у них ещё присутствует.

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