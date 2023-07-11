Президент Украины назвал неопределённость слабостью. Примечательно, что упрямство при очевидном исходе он слабостью не считает.

Начался первый день саммита НАТО в Вильнюсе. Как и ожидалось, никаких прорывных для Украины и смертельных для самого альянса новостей в его рамках не последовало: представители стран-членов НАТО что-то мямлят, рассуждают в будущем времени, используют витиеватые формулировки и в целом явно не готовы переводить Украину из статуса инструмента для достижения американо-британских целей в статус реального союзника, за которого придётся вступиться напрямую с понятным для планеты исходом. Вся эта неопределённость, озвученная представителями НАТО, сильно раздосадовала президента Украины Владимира Зеленского, который опубликовал на соответствующую тему пост в своём официальном Telegram.

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По словам Зеленского, Украина заслуживает уважения, но по пути в Вильнюс он получил «сигналы» о том, что в рамках саммита звучат формулировки работы НАТО без Украины, и максимум, на что хватает натовских политиков — это говорить о неких «приглашениях» Киева, но не о его членстве в альянсе, и что даже для этого в НАТО вырабатывают различные «условия».

Зеленский справедливо сделал вывод о том, что «похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать её членом Альянса». Президент Украины воспринимает это как попытку НАТО сохранить возможность торговаться в Россией в рамках переговоров, а «неопределённость» назвал «слабостью».

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На самом деле, никакой «неопределённости» по членству Украины в НАТО в государствах-членах альянса нет: все как один (если не считать откровенных лимитрофов, чьё мнение мало кого интересует) указывают на несоответствие Киева критериям для кандидата в члены Североатлантического альянса. Кроме того, необходимо понимать, что пока на Украине идёт вооружённый конфликт, никто приглашать её в НАТО не станет, потому что в противном случае это будет означать активизацию широко известной пятой статьи Устава НАТО о коллективной безопасности, что, в свою очередь, будет означать только одно: ядерную войну. А такой расклад Западу, который воспринимает Украину в высшей степени цинично — как инструмент достижения своих целей относительно России — не нужен.