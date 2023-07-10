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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
Подобные видео появляются каждый день по несколько раз.
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Хотя у многих привыкших никому не доверять граждан России и возникают сомнения касательно масштабов уничтожения украинской военной техники в рамках специальной военной операции, но реальность такова, что эффективность ударов подтверждается продолжающимися и кажущимися бесконечными поставками натовской техники, а также публикацией видеороликов со стороны Минобороны России.

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Сегодня российское оборонное ведомство расщедрилось сразу на три таких публикации: два видео посвящены работе разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», одно — работе штурмовиков Су-25СМ. Все три видеоролика сняты на разных направлениях линии боевого соприкосновения. «Аллигаторы» отработали по целям на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, Су-25СМ — по целям на Краснолиманском направлении.

Ка-52 наносили удар с помощью управляемых противотанковых ракет, Су-25СМ же задействовали 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты.

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Важно понимать, что сейчас российская военная авиация нарастила активность действий на разных участках линии боевого соприкосновения. Связано это с предшествовавшей наступлению методичной работой по уничтожению украинских средств противовоздушной обороны.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор" #су-25
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Bernigan
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Ну так тебя ещё не освободили, как освободят, будет свет
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
хахахер
18:06
небусь поветряны тревоги,каждый день
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
хахахер
18:04
ну если хохлов с октября того года бобмбят ежедневно
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
Марат Аскаров
17:51
до прихода освободителей, проблем со светом не было
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
OgoGoLog
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