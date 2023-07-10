Подобные видео появляются каждый день по несколько раз.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Хотя у многих привыкших никому не доверять граждан России и возникают сомнения касательно масштабов уничтожения украинской военной техники в рамках специальной военной операции, но реальность такова, что эффективность ударов подтверждается продолжающимися и кажущимися бесконечными поставками натовской техники, а также публикацией видеороликов со стороны Минобороны России.

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Сегодня российское оборонное ведомство расщедрилось сразу на три таких публикации: два видео посвящены работе разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», одно — работе штурмовиков Су-25СМ. Все три видеоролика сняты на разных направлениях линии боевого соприкосновения. «Аллигаторы» отработали по целям на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, Су-25СМ — по целям на Краснолиманском направлении.

Ка-52 наносили удар с помощью управляемых противотанковых ракет, Су-25СМ же задействовали 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты.

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Важно понимать, что сейчас российская военная авиация нарастила активность действий на разных участках линии боевого соприкосновения. Связано это с предшествовавшей наступлению методичной работой по уничтожению украинских средств противовоздушной обороны.