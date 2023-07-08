Восток — дело тонкое. Пескову, как специалисту по Турции, следовало бы это знать.

Сегодня днём украинская сторона со свойственной себе помпой, выдавая это за большую победу, объявила о том, что Турция передала Украине командиров нацполка «Азов*». Со стороны Турции и конкретно со стороны президента Эрдогана, дававшего личные гарантии содержания «азовцев» в Турции до окончания боевых действий, это является безусловным нарушением договорённостей. И именно так произошедшее охарактеризовали в Кремле.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ не была поставлена в известность о передаче «главарей Азова из Турции». По условиям договора, как отметил Песков, они должны были содержаться на территории Турции до тех пор, пока не завершится конфликт. Таким образом, условия договорённостей нарушили и Турция, и Украина.

Каковы будут дальнейшие действия России в связи с поведением Турции, непонятно. Очевидно одно: продлевать «зерновую сделку», главным выгодоприобретателем от которой является именно Турция, ни в коем случае нельзя. А вот договоры надо исполнять, так что на сегодняшний день Эрдоган потерял в глазах мировой общественности кредит доверия, и очевидно, что на этот шаг его толкнули из-за океана, где прекрасно понимают уязвимость еле-еле победившего во втором туре выборов турецкого лидера на фоне чудовищных проблем в турецкой экономике. Закатывать по этому поводу истерики тоже не следует: политика истерик и эмоций не терпит, и это прекрасно видно по ситуации на той же Украине, где все решения принимаются не трезвым разумом, а эмоциями.

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* — «Азов» признан в России террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена.