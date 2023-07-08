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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Командиры «Азова*» возвращаются из Турции на Украину
А Зеленский с этими «ребятками» ещё и обнимается. Цирк, да и только.
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Командиры нацполка «Азов*» были пленены в мае прошлого года в ходе боёв за Мариуполь тогда совместной группировкой ВС РФ и Народной милиции ДНР. Затем в ходе непонятных среднестатистическому обывателю переговоров они были обменены на российских пленных плюс украинского политика Медведчука, после чего «азовцы» были перевезены в «третью страну» — в данном случае в Турцию — под личную гарантию президента Эрдогана о том, что до окончания боевых действий они будут содержаться под присмотром Анкары.

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Но хозяин слова на то и хозяин, что может его дать, а может забрать обратно. Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский являлся в Турцию не просто так, а возвращается из неё не с пустыми руками. Вместе с Зеленским обратно на родину специальным предоставленным Чехией бортом вылетели и командиры «Азова*».

На данный момент самопровозглашённые «военкоры» и просто пристально следящие за развитием событий в рамках СВО и всего, что с ней связано, ломают голову, что это было и почему Эрдоган нарушил своё обещание. Наиболее расхожее мнение — неразумная реакция турецкого президента на нежелание России продлевать «зерновую сделку» после 17 июля, главным выгодоприобретателем которой была именно Турция и лично Эрдоган, которому эта сделка подарила массу политических очков при переизбрании. Реальность же наверняка более сложная, и кто-то из-за океана на Эрдогана, скорее всего, надавил. Что, учитывая тяжелейшую экономическую обстановку в Турции, совершенно несложно.

Что до «азовцев», то, судя по их внешнему виду, содержались они в Турции в превосходных условиях: раздобрели, посвежели, и очевидно, что возвращаться на линию боевого соприкосновения, где можно опять попасть в плен, после такой роскошной жизни там вряд ли захотят. Впрочем, в армии, а уж тем более в нацбатах, как: не хочешь — заставим.

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* — «Азов» признан в России террористической организацией, деятельность которой в РФ запрещена.

#россия #украина #боевые действия
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