Как вы наверняка уже знаете, вчера вечером Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра. С одной стороны, известие в высшей степени неприятное, с другой же стороны, Украине и так в наследство от СССР/России достались огромные арсеналы кассетных боеприпасов, которые она без зазрения совести время от времени применяет, справедливо ссылаясь на то, что не является подписантом Конвенции по кассетным боеприпасам.
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Тем не менее, факт вовлечения США в вопрос использования кассетных снарядов Украиной уже значительно меняет правила игры, поэтому в Киеве, чтобы сохранить свой многим откровенно набивший оскомину образ жертвы, которой необходимы любые средства для «отражения агрессии», сделали несколько гарантий касательно кассетных боеприпасов. Так, министр обороны Украины Алексей Резников даже опубликовал ряд принципов, которых обязаны придерживаться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов.
Согласно этим принципам, кассетные боеприпасы будут применяться только для «деоккупации» международно признанной территории Украины и не будут применяться для нанесения ударов по международно признанной территории России. Кроме того, кассетные боеприпасы не будут использоваться для нанесения ударов по городской застройке. Киев обещает вести учёт применения кассетных боеприпасов, разминировать районы их применения, а также информировать обо всём своих «партнёров».
Иными словами, Киев будет активно применять кассетные боеприпасы на линии боевого соприкосновения. Учитывая, что Украина и раньше применяла «свои» кассетные снаряды, вряд ли имеет смысл рассчитывать на жёсткий ответ со стороны Москвы.