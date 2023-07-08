Начнём (и закончим) с того, что кассетные боеприпасы у Украины и так уже были.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Вчерашнее известие о передаче Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов в пользу Украины не стали ни для кого сюрпризом: Вашингтон, пребывающий сейчас в откровенно паническом состоянии касательно хода конфликта, выгребает из своих и союзнических арсеналов всё, что только может, лишь бы затянуть процесс ведения спецоперации со стороны России. Известие, впрочем, неприятное: кассетные боеприпасы несут опасность в первую очередь мирным жителям, а учитывая неназванное количества передаваемых кассетных снарядов, беспредел может затянуться на неопределённый срок.

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Тем не менее, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что передача кассетных боеприпасов Киеву не повлияет на ход СВО, и план в любом случае будет выполнен. По мнению Пушилина, действия Вашингтона по передаче кассетных боеприпасов Украине обусловлены безысходностью.

Уверенность главы ДНР вообще-то имеет под собой основания: дело в том, что Украине и так в наследство от России (СССР) досталось огромное количество кассетных боеприпасов, которые она не гнушается применять, считая данный вид снарядов весьма эффективным.

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В целом же нагнетать панику по этому поводу не стоит, особенно, учитывая тот факт, что сама Россия также обладает циклопическими запасами кассетных снарядов, в связи с чем в 2008 году не подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам. Как это, впрочем, не сделало ни одно из имеющих значение в военном плане государство нашей планеты.