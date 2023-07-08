Вчера вечером случилось то, что, в общем-то, и должно было случиться: разговоры о поставках кассетных боеприпасов Киеву материализовались, и сейчас Вашингтон уже отгружает соответствующие снаряды в пользу своего исполнителя прокси-конфликта с РФ. Кассетные снаряды поставляются в формате 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и многие уже связали этот факт с тотальным истощением стандартных 155-миллиметровых снарядов в странах коллективного Запада.
реклама
Как бы то ни было, но порядка сотни государств, по большей части тех, что не имеют значения в плане военных потенциалов, подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и считают применение таких снарядов военным преступлением, ссылаясь на избирательность поражения такими боеприпасами и угрозу, которую они, как следствие, несут мирному населению. И вот, сегодня с неожиданным заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сославшись на вышеуказанную Конвенцию заявивший, что Лондон «не рекомендует» использовать кассетные боеприпасы.
Несмотря на то, что конфликт на Украине с каждым днём пробивает всё новый и новый потолок эскалации, Сунак заверил в продолжении британской «поддержке» Киева, попутно призвав заниматься этим и другие государства.