Лондон, видите ли, не рекомендует их применять.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Вчера вечером случилось то, что, в общем-то, и должно было случиться: разговоры о поставках кассетных боеприпасов Киеву материализовались, и сейчас Вашингтон уже отгружает соответствующие снаряды в пользу своего исполнителя прокси-конфликта с РФ. Кассетные снаряды поставляются в формате 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, и многие уже связали этот факт с тотальным истощением стандартных 155-миллиметровых снарядов в странах коллективного Запада.

реклама

Как бы то ни было, но порядка сотни государств, по большей части тех, что не имеют значения в плане военных потенциалов, подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам и считают применение таких снарядов военным преступлением, ссылаясь на избирательность поражения такими боеприпасами и угрозу, которую они, как следствие, несут мирному населению. И вот, сегодня с неожиданным заявлением выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сославшись на вышеуказанную Конвенцию заявивший, что Лондон «не рекомендует» использовать кассетные боеприпасы.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Несмотря на то, что конфликт на Украине с каждым днём пробивает всё новый и новый потолок эскалации, Сунак заверил в продолжении британской «поддержке» Киева, попутно призвав заниматься этим и другие государства.