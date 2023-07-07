С 11 по 12 июля в Вильнюсе произойдёт событие, которое в Литве считают самым важным за всю историю своей государственности — саммит НАТО. Не будем сейчас затрагивать тему того, как мало нужно Литве для счастья, а коснёмся темы «сюрприза», который, как заявляли европейские лимитрофы, ждёт Украину по итогам данного события. Как сегодня отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, того самого «сюрприза», о котором можно было бы подумать, в рамках саммита не произойдёт — Украина членом НАТО не станет.
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Как отметил Салливан, Украине необходимо провести ещё множество реформ, прежде чем страна будет соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены НАТО.
На самом деле, фактически Украина и так полностью финансируется странами НАТО, ими же вооружается и ими же обеспечивается разведданными. Собственно, это единственная причина, по которой специальная военная операция до сих пор не закончилась на российских условиях. Формальное вступление страны в НАТО будет означать необходимость прямой интервенции стран альянса в конфликт на стороне Украины, а это уже чревато ядерной аннигиляцией как минимум всего северного полушария Земли. Такой исход привыкшим жить (важно: жить) на широкую ногу элитам западных государств совсем не нужен.