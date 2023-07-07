Соответствующий законопроект уже «внесён и согласовывается».

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

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в ДВА раза подешевел TV Philips 43"

Минцифры обсуждает с рынком e-commerce возможность ввода отраслевого налога в размере 0,5 % от оборота крупнейших маркетплейсов для поддержки убыточных отделений «Почты России». Соответствующую информацию обнародовал глава ведомства Максут Шадаев.

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Чуть ранее Ассоциация компаний интернет-торговли отмечала, что большая часть крупнейших электронных площадок зафиксировала чистый убыток по итогам 2022 года.

По мнению представителей упомянутой Ассоциации компаний, введение подобного налога приведёт к росту затрат малого бизнеса и ИП, которые сотрудничают с торговыми площадками. После чего должен обязательно случиться рост цен на товары и снижение их доступности.

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Максут Шадаев отметил, что законопроект, предусматривающий введение отраслевого налога, уже внесён и согласовывается. Минцифры последовательно подводила отрасль e-commerce к необходимости разработки такого законопроекта, поскольку компенсация «Почте России» оказания социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна, действительно необходима.