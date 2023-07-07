Минцифры обсуждает с рынком e-commerce возможность ввода отраслевого налога в размере 0,5 % от оборота крупнейших маркетплейсов для поддержки убыточных отделений «Почты России». Соответствующую информацию обнародовал глава ведомства Максут Шадаев.
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Чуть ранее Ассоциация компаний интернет-торговли отмечала, что большая часть крупнейших электронных площадок зафиксировала чистый убыток по итогам 2022 года.
По мнению представителей упомянутой Ассоциации компаний, введение подобного налога приведёт к росту затрат малого бизнеса и ИП, которые сотрудничают с торговыми площадками. После чего должен обязательно случиться рост цен на товары и снижение их доступности.
Максут Шадаев отметил, что законопроект, предусматривающий введение отраслевого налога, уже внесён и согласовывается. Минцифры последовательно подводила отрасль e-commerce к необходимости разработки такого законопроекта, поскольку компенсация «Почте России» оказания социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна, действительно необходима.