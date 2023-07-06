Конечно, фейк. Да.

Издание NBC News со ссылкой на свои источники сообщило о том, что группа бывших занимавших высокие посты американских официальных лиц провела тайные переговоры с влиятельными «приближёнными к Кремлю» россиянами. Темой переговоров стала подготовка фундамента для возможных переговоров по окончанию конфликта на Украине.

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Как сообщается, переговоры имели место в апреле во время визита российской делегации в Нью-Йорк для участия в заседаниях Организации Объединённых Наций. Тогда в переговорах с американской стороны участвовали «эксперт по Европе» Чарльз Купчан и «эксперт по России» Томас Грэм, ранее работавшие в Белом доме и Госдепартаменте, а сейчас являются членами Совета по международным отношениям США. С российской стороны участвовали ряд российских высокопоставленных политиков и якобы даже министр иностранных дел Сергей Лавров.

Тема переговоров, как и сам их факт, являлись конфиденциальными, поэтому журналистам NBC News не удалось выудить информацию касательно их подробных деталей. Обсуждались в целом подвижки в деле прекращения конфликта на Украине, а также возможные уступки, в частности, сохранение за Россией тех территорий, которые Украина «вряд ли сможет вернуть».

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вышеизложенную информацию «фейком» и «дезой», распространяемыми в западных медиа. Во всей этой истории необходимо понимать, что до широкой общественности доносится только верхушка айсберга. На данном этапе никаких реальных предпосылок к окончанию конфликта на Украине не видно: Запад продолжает нашпиговывать Киев оружием и деньгами, без которых всё на Украине «схлопнется» за считанные дни, и призывает удваивать усилия в этом направлении. Впрочем, опять же, нельзя исключать, что всё это игра на публику, и за кулисами мировой политики сейчас идёт поиск решения, которое позволило бы коллективному Западу сохранить лицо, перестав спонсировать бесперспективное украинское сопротивление российской военной операции.