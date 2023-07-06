Нанося неприемлемый ущерб оппоненту.

Несмотря на тяжелейшие потери как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, вооружённые силы Украины ещё сохраняют значительную часть своих (ну, как своих — переданных с Запада) стратегических резервов и продолжают осуществлять атаки уже на пяти направлениях в рамках своих начавшихся 4 июня наступательных операций. Российские войска, занявшие оборонительные позиции, эти атаки отражают, не позволяя ВСУ продвинуться даже к первой линии обороны.

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За последние сутки ВСУ осуществляли атаки на Донецком, Красно-Лиманском, Купянском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Интенсивность атак отличается в зависимости от конкретного направления. Так, например, за сутки наиболее сильным ударам подвергалось Донецкое направление: были отражены девять атак ВСУ. На Краснолиманском направлении были нейтрализованы четыре атаки подразделений ВСУ. Остальные три направления подвергались менее серьёзным атакам, что многие эксперты связывают с бесперспективностью попыток, образно выражаясь, пробить лбом стену.

Суммарно на пяти направлениях ВСУ за сутки потеряли 1 танк, 8 бронемашин, включая один БТР Stryker, 11 автомобилей, 6 пикапов, 1 РСЗО «Град», 1 САУ Cezar, 1 САУ «Гвоздика», 2 артиллерийских установки Krab, 2 гаубицы Д-20, 1 гаубицу M777.

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Что до потерь в личном составе, то они соразмерны потерям в технике, но из этических соображений, а также сомнительной методики подсчёта, мы в своих заметках повторять эти сведения не будем. С техникой-то проще: подбитые остовы видны всем средствам наблюдения и объективного контроля.