Судя по всему, прилетело как следует.

С начала мая ни дня/ночи не проходит без того, чтобы ВС РФ не наносили ракетный и/или беспилотный удар по объектам на территории Украины. Последнее время удары наносятся по столь рутинным целям, что Минобороны даже не считает необходимым их отдельно упоминать. Сегодня же ракетный удар был не рутинным, поэтому он был прописан отдельными пунктами в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

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Из этой сводки следует, что сегодня ночью ВС РФ нанесли «сосредоточенный» удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования (крылатыми ракетами «Калибр») по объектам на территории Украины. Этими объектами стали пункты временного размещения личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также места хранения иностранной бронетехники.

Как отметило МО РФ, все назначенные к поражению объекты были уничтожены, в результате чего стратегическим резервам ВСУ был нанесён «существенный урон».

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В этой связи необходимо помнить, что Украина теряет технику не только непосредственно на линии боевого соприкосновения, где за месяц боёв было сожжено/подбито/повреждено свыше двух с половиной тысяч единиц разной техники — от лёгких автомобилей до танков и БМП — но и в глубоком тылу: как раз в ходе ежедневных ракетных ударов. Каковы потери ВСУ именно в результате ракетных ударов по тылам, которые регулярно наносятся уже почти два с половиной месяца, неизвестно. Не исключено, что они даже выше, чем потери непосредственно на линии боевого соприкосновения.