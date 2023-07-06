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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко сказал, при каком условии раскроет места дислокации ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Да всё уже и без вас давно раскрыли, господин президент.
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Мемы с Александром Лукашенко, у которого теперь появилось не только тактическое ядерное оружие, но и одно из самых боеспособных подразделений в мире, наверняка греют душу белорусскому лидеру. Сегодня Лукашенко, например, комментируя вопрос французского журналиста о пунктах размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси, заявил, что раскроет их только при одном условии.

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И этим условием станет демонстрация Французского Иностранного легиона и пунктов его размещения, после чего Беларусь с удовольствием покажет места дислокации ЧВК «Вагнер».

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На самом деле, конечно, ничего показывать Лукашенко не нужно: за него это сделали спутники-шпионы, а также рабочие, возводившие палаточный полевой лагерь под городом Осиповичи в Могилёвской области. Пока что это единственный полевой лагерь, который был зафиксирован в Беларуси. Всего их, по слухам, должно быть сформировано три — по восемь тысяч бойцов в каждом.

#россия #беларусь #чвк "вагнер" #белоруссия
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