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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия на фоне отказа от атомной энергетики значительно нарастила импорт электроэнергии
Германия на фоне отказа от атомной энергетики значительно нарастила импорт электроэнергии
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Этой весной Германия окончательно отказалась от атомной энергетики, отключив от сети последние три АЭС в стране. В условиях стремительной деиндустриализации, которую сейчас переживает ФРГ, подобное развитие событий можно было бы назвать логичным, если бы не один момент, на который обратила внимание немецкая газета Bild.

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Так, выяснилось, что нехватку электроэнергии, появившуюся в результате отключения последних АЭС от сети, немецкое правительство стало компенсировать импортом энергии из Франции. Согласно имеющейся статистике, потребность в энергии в Германии за период с 1 января по 12 июня на 43 % покрывалась импортом.

Иронично в этой ситуации то, что Франция примерно на 70—75 % обеспечивает себя (и импортёров) электроэнергией за счёт атомных электростанций, а также то, что совсем недавно в исторической перспективе Германия была экспортёром электроэнергии, а теперь сведена до уровня импортёра этого ключевого для любой промышленной экономики ресурса.

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Добавить сюда ещё и отказ от российского трубопроводного газа, который, согласно заявлениям непосредственно министра экономики ФРГ Роберта Хабека, может вылиться в остановку немецкой промышленности, и вырисовывается безрадостная для немецкой экономики картина. Впрочем, винить во всё происходящем рядовым немцам кроме своего лишённого возможности принимать суверенные решения правительства больше некого.

#экономика #германия #энергетика #промышленность
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