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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Ирана призвал страны-члены ШОС отказываться от доллара
Работаем в этом направлении, господин президент.
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Сегодня Исламская Республика Иран официально стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Другие члены этого экономико-политического объединения уже окрестили данное событие историческим, ну а одним из первых комментариев от руководителя Ирана — президента Эбрахима Раиси — в статусе главы государства-члена ШОС стал призыв к коллегам отказываться от доллара во взаимных расчётах.

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Как справедливо отметил Раиси, доллар является одним из инструментов американской гегемонии, и чтобы «создать новую экономическую систему», к которой стремятся страны-члены ШОС, необходимо отказаться от его использования и переходить на расчёты в национальных валютах.

В целом, необходимо отметить, что отказ от доллара сейчас идёт с головокружительной скоростью, и даже некоторые государства, на протяжении десятилетий считавшиеся союзниками США, переходят на альтернативные валюты для расчётов в торговле. В частности, Саудовская Аравия уже торгует с Китаем нефтью в юанях. Что же до России, то весной этого года доля национальных валют в международных расчётах составляла больше половины и постоянно увеличивается.

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Шанхайская организация сотрудничества объединяет в себя крупнейшие экономики Азии, а также значительную часть постсоветского пространства. С сегодняшнего дня в ШОС девять государств-членов: Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Следующей в очередь на вступление в ШОС числится Беларусь.

#политика #экономика #иран #дедолларизация
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