Работаем в этом направлении, господин президент.

Сегодня Исламская Республика Иран официально стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Другие члены этого экономико-политического объединения уже окрестили данное событие историческим, ну а одним из первых комментариев от руководителя Ирана — президента Эбрахима Раиси — в статусе главы государства-члена ШОС стал призыв к коллегам отказываться от доллара во взаимных расчётах.

реклама

Как справедливо отметил Раиси, доллар является одним из инструментов американской гегемонии, и чтобы «создать новую экономическую систему», к которой стремятся страны-члены ШОС, необходимо отказаться от его использования и переходить на расчёты в национальных валютах.

В целом, необходимо отметить, что отказ от доллара сейчас идёт с головокружительной скоростью, и даже некоторые государства, на протяжении десятилетий считавшиеся союзниками США, переходят на альтернативные валюты для расчётов в торговле. В частности, Саудовская Аравия уже торгует с Китаем нефтью в юанях. Что же до России, то весной этого года доля национальных валют в международных расчётах составляла больше половины и постоянно увеличивается.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Шанхайская организация сотрудничества объединяет в себя крупнейшие экономики Азии, а также значительную часть постсоветского пространства. С сегодняшнего дня в ШОС девять государств-членов: Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Следующей в очередь на вступление в ШОС числится Беларусь.