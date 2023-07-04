Далее путь в БРИКС.

В результате происходящих сейчас тектонических изменений в геополитическом устройстве мира, вызывающих ускоренный переход государств к многополярной системе, благодарить за что коллективный Запад должен только себя и только свои необдуманные действия, государства, которые так или иначе имеют обиды на США и их подшефные страны, объединяются в общие «кружки» по интересам. Так, сегодня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) пополнилась новым членом — как и ожидалось, в состав данного экономического объединения вступил Иран.

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Соответствующее заявление сделали представители стран-членов ШОС по итогам принятия декларации о приёме Ирана в состав организации. Члены ШОС назвали присоединение Ирана к организации «историческим».

Важно понимать, что экономическая интеграция крупнейших экономик в своих регионах позволит государствам активнее развиваться и обеспечивать друг друга необходимыми товарами, услугами и возможностями.

Шанхайская организация сотрудничества была сформирована в 2001 году и объединяет в себя государства Азии и постсоветского пространства: Россию, Китай, Индию, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Пакистан, и вот, теперь Иран. Благодаря членству Ирана влияние ШОС также будет активно распространяться на Ближний Восток. В прошлом году заявку на полноправное членство в ШОС подала Беларусь, и, скорее всего, вопрос приёма Минска в организацию — это исключительно вопрос времени, причём не слишком долгого.

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Отметим, что помимо ШОС в мире существует и другое экономическое объединение — БРИКС — в участии в котором также заинтересован Иран, а помимо него ещё примерно двадцать различных государств мира, включая Турцию, ОАЭ, Аргентину, Венесуэлу, Египет и другие. Именно на БРИКС с её идеей создания собственной резервной валюты и возлагаются основные надежды государств, желающих выскочить из-под влияния Запада с его извечным экономико-политическим шантажом всех «неугодных».