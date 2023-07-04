В условиях практически полностью подавленной противовоздушной обороны ВСУ российская авиация может себе позволить с заметно большей активностью «разбирать» наступающую украинскую бронетехнику. Официальные видеоролики от Минобороны с работой разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в рамках отражения наступления появляются фактически каждый день, и сегодня — не исключение.
реклама
Как гласит официальная сводка Минобороны, нижеуказанные кадры сделаны на Южно-Донецком направлении: в ходе удара вертолётом Ка-52 были уничтожены один танк и два БТР ВСУ.
Необходимо помнить, что наступательные действия украинских вооружённых сил продолжаются каждый день, и сегодня с момента их начала прошёл ровно месяц. Несмотря на огромные потери, которые в общей сложности насчитывают уже свыше двух с половиной тысяч единиц различной техники — от обычных автомобилей до тяжёлой бронетехники — реального продвижения у ВСУ нет.
Расслабляться, впрочем, тоже рано: резервов у ВСУ хватит ещё не на одну неделю ведения наступательных операций. В частности, американский генерал Марк Милли, занимающий должность, примерно соответствующую российскому начальнику Генерального Штаба, считает, что суммарно наступление будет длиться до десяти недель — с учётом уже минувшего месяца, естественно.