Потери у ВСУ уже просто зашкаливающие.

В условиях практически полностью подавленной противовоздушной обороны ВСУ российская авиация может себе позволить с заметно большей активностью «разбирать» наступающую украинскую бронетехнику. Официальные видеоролики от Минобороны с работой разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в рамках отражения наступления появляются фактически каждый день, и сегодня — не исключение.

реклама

Как гласит официальная сводка Минобороны, нижеуказанные кадры сделаны на Южно-Донецком направлении: в ходе удара вертолётом Ка-52 были уничтожены один танк и два БТР ВСУ.

Необходимо помнить, что наступательные действия украинских вооружённых сил продолжаются каждый день, и сегодня с момента их начала прошёл ровно месяц. Несмотря на огромные потери, которые в общей сложности насчитывают уже свыше двух с половиной тысяч единиц различной техники — от обычных автомобилей до тяжёлой бронетехники — реального продвижения у ВСУ нет.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Расслабляться, впрочем, тоже рано: резервов у ВСУ хватит ещё не на одну неделю ведения наступательных операций. В частности, американский генерал Марк Милли, занимающий должность, примерно соответствующую российскому начальнику Генерального Штаба, считает, что суммарно наступление будет длиться до десяти недель — с учётом уже минувшего месяца, естественно.