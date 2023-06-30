Без малого месяц продолжается наступательная операция ВСУ сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Реальных результатов пока нет, наступление можно назвать, в лучшем случае, застрявшим, но радоваться пока рано: резервы у ВСУ ещё есть, и западные спонсоры Киева однозначно заставят Украину их использовать. В частности, глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предположил, что наступление Украины продлится ещё от нескольких недель до полутора месяцев.
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Как отметил Милли, наступательная операция идёт медленнее, чем предполагали аналитики и рассчитывали программы компьютерного моделирования (о как!). Теперь прогноз звучит примерно так: общая продолжительность наступления составит от шести до десяти недель, и «оно будет очень кровавым».
Цинизм, с которым американские кукловоды относятся к жизням украинских солдат — это натуральный тихий ужас. Их не волнует, что наступление будет «очень кровавым», потому что, как уже предельно ясно, цель — отнюдь не забота об Украине, а ослабление России в результате длительного конфликта.