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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились фотографии полевого лагеря ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Пока без личного состава.
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Информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с преданными себе и общему делу «вагнеровцами» передислоцируется в Беларусь, не является ни для кого секретом: в конце концов, таким было условие сохранения Пригожину жизни и свободы после организации вооружённого мятежа. Реорганизованный «Вагнер» продолжит действовать в интересах РФ, ну а пока что в Беларуси вовсю возводится один из трёх запланированных полевых лагерей неподалёку от города Осиповичи в Могилёвской области.

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Ранее в Сети уже всплывали спутниковые снимки соответствующего лагеря, теперь же начали появляться фотографии от тех, кто его непосредственно возводят. Можно заметить палатки, размещённые внутри них лежанки и вовсю кипящую работу.

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Условия, конечно, спартанские, поэтому не вполне ясно, на сколь длительный срок «вагнеровцы» размещаются в таком палаточном полевом лагере. Официальная версия присутствия «Вагнера» в Беларуси — передача опыта белорусским вооружённым силам. Неофициальная — подготовка к удару по Киеву. В общем, история любопытная, и мы будем следить за её развитием.

#россия #украина #боевые действия #беларусь #чвк "вагнер" #белоруссия
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