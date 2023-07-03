Пока без личного состава.

Информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вместе с преданными себе и общему делу «вагнеровцами» передислоцируется в Беларусь, не является ни для кого секретом: в конце концов, таким было условие сохранения Пригожину жизни и свободы после организации вооружённого мятежа. Реорганизованный «Вагнер» продолжит действовать в интересах РФ, ну а пока что в Беларуси вовсю возводится один из трёх запланированных полевых лагерей неподалёку от города Осиповичи в Могилёвской области.

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Ранее в Сети уже всплывали спутниковые снимки соответствующего лагеря, теперь же начали появляться фотографии от тех, кто его непосредственно возводят. Можно заметить палатки, размещённые внутри них лежанки и вовсю кипящую работу.

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Условия, конечно, спартанские, поэтому не вполне ясно, на сколь длительный срок «вагнеровцы» размещаются в таком палаточном полевом лагере. Официальная версия присутствия «Вагнера» в Беларуси — передача опыта белорусским вооружённым силам. Неофициальная — подготовка к удару по Киеву. В общем, история любопытная, и мы будем следить за её развитием.