Уровень образования современных западных «элит» давно уже вызывает не просто вопросы, а настоящее недоумение. Особенно в этой связи обидно за Германию, в которой люди, принимающие важнейшие государственные решения, не разбираются ни в геометрии, ни в элементарнейшей экономике, ни, в конце концов, даже в истории. Своими познаниями в альтернативной истории поделился сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналистам телеканала ARD.
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Так, по мнению Шольца, Украина была самостоятельным государством ещё во времена СССР — с отдельным членством в ООН, а также с Крымским полуостровом в её составе. Кроме того, Шольц свято верит в то, что это Россия первой вышла из состава СССР (из состава самой себя?), а не Украина.
Ясно, что Шольц, по сути, просто отрабатывает принятую в коллективном Западе полностью оторванную от реальности информационную повестку, и «самостоятельность» Украины в составе СССР была такой же, как «самостоятельность» Баварии в составе нынешней Германии. Проще говоря, очень условной и ограниченной. В реальности же необходимо помнить, что Украинскую ССР вместе с Белорусской ССР по настоянию советской власти сделали учредителями ООН как нации, тяжелее других пострадавшие в ходе Второй мировой войны, а также по причине того, что голосов в ООН у социалистического лагеря на тот момент было меньше, чем хотело руководство СССР.
Что касается Крыма, то ООН была сформирована в 1945 году, а Крым из состава РСФСР был передан в состав УССР лишь девятью годами позже. Так что Шольц не просто слабо разбирается в истории, но и «плавает» в датах. Наконец, Россия и СССР в западной информационной повестке практически всегда были равнозначными понятиями — и в этом плане нам есть, чему у Запада поучиться. Фактически же сейчас РФ является общепризнанной правопреемницей — государством-продолжателем СССР, и, как следствие, преемницей всех предыдущих воплощений российского государства, на что недвусмысленно намекает состоявшаяся пару недель назад в Санкт-Петербурге церемония поднятия флагов РИ, СССР и РФ. История же современной Украины как де-юре независимого государства начинается только после революций в 1917 году, а затем повторяется в 1991 году.