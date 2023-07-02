Ещё когда Франция только объявила о том, что поставит Украине свои «лёгкие» колёсные танки AMX-10RC, эксперты сразу говорили о непрактичности данной техники и неадекватности тех, кто считали, что перед ними очередное «чудо-оружие». Реальность начала доходить до западного обывателя: сначала несколько AMX-10RC были подбиты и брошены украинскими экипажами в ходе ещё продолжающегося так называемого контрнаступления, а теперь в статьях в западной прессе стали публиковать откровения украинских командиров.
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Один из таких командиров, работающий под позывным Спартанец, в беседе с журналистами агентства France Press (AFP) назвал AMX-10RC непригодными для наступательных операций и применения в авангарде наступательной группировки. Согласно заявлению офицера, у данной техники слишком тонкая броня, и ей нечего делать на линии боевого соприкосновения. Максимум, что может обеспечивать AMX-10RC — это огневую поддержку.
В частности, Спартанец в комментарии AFP рассказал о трагическом случае, когда один AMX-10RC попал под артиллерийский обстрел, снаряд разорвался рядом с ним, и осколки пробили броню, вызвав впоследствии детонацию боекомплекта, в результате чего весь экипаж AMX-10RC погиб.
При этом в ВСУ отмечают, что как таковая AMX-10RC — достойная машина с хорошим орудием и устройствами наблюдения, однако тонкая броня делает их применение в условиях реального боя непрактичным. По мнению военных, AMX-10RC — это техника для сражений в городских условиях против слабо экипированного противника; применять её на передовой против оппонента с тотальным превосходством в авиации, артиллерии и противотанковых средствах — это безумие.