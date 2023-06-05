Видимо, последние две буквы там расшифровали как Remote Control.

Хотя в Киеве опять не могут определиться с тем, какую ложь транслировать в информационное поле — началось контрнаступление ВСУ или же это «кремлёвская пропаганда» — реальность на линии боевого соприкосновения свидетельствует о том, что таки да, началось: по крайней мере, на донецком направлении. Вчера успеха ВСУ в наступлении не имели, в результате чего потеряли свыше сорока единиц техники, в том числе и натовского производства.

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В частности, сегодня о том, что на донецком направлении были замечены немецкие танки Leopard, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, а спустя пару часов внимательные товарищи на одном из снимков с беспилотника заметили технику, своими очертаниями сильно напоминающую французский «лёгкий» колёсный танк AMX-10RC, которые Франция официально передала Украине ещё в начале этого года.

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Из кадров следует, что конкретно этот экземпляр AMX-10RC был брошен на Угледарском направлении линии боевого соприкосновения, при этом не вполне понятно, по какой причине: сам «лёгкий танк» выглядит целым, поэтому не исключено, что он был оставлен экипажем в результате паники, возникшей под массированными артиллерийскими ударами, отражавшими это наступление.