Пиар бойцам «Вагнера» за год боевых действий был сделан просто невероятный.

За время боевых действий на Украине бойцам ЧВК «Вагнер» (при полном попустительстве со стороны российского государства, впрочем) был обеспечен столь мощный «пиар», что в глазах общественности «вагнеровцы» являются чуть ли не терминаторами Т-1000, способными разобраться с любой, даже самой тяжёлой и кажущейся невозможной задачей. Реальность, конечно же, даже близко не такая, но ЧВК «Вагнер» даже после неминуемой реорганизации, передислокации в Беларусь и отказа от тяжёлого вооружения представляет грозную силу, с которой считаются в том числе в Польше.

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Так, на фоне размещения бойцов «Вагнера» в Беларуси из Варшавы поступил указ главы польского министерства внутренних дел Мариуша Каминьского об усилении границы Польши с Беларусью. Усиление, впрочем, пока что является сугубо формальным: к охраняющим границу на данном направлении пяти тысячам пограничников и двум тысячам военнослужащих присоединятся пятьсот полицейских.

На сегодняшний день известно, что в Беларуси будут сформированы три полевых лагеря для тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые не захотели принимать предложение российской власти о подписании контракта с МО РФ или другими силовыми ведомствами либо же возвращаться домой. Пока что подтверждаются данные о возведении одного из полевых лагерей, и соответствующие спутниковые снимки уже вовсю гуляют по Сети.

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С какой целью «вагнеровцы» размещаются в Беларуси, досконально неизвестно. Неофициальные версии же самые разные: от передачи бесценного опыта белорусским военным до проведения концерта «музыкантов» в Киеве. В общем, один вариант сказочнее другого.