За время боевых действий на Украине бойцам ЧВК «Вагнер» (при полном попустительстве со стороны российского государства, впрочем) был обеспечен столь мощный «пиар», что в глазах общественности «вагнеровцы» являются чуть ли не терминаторами Т-1000, способными разобраться с любой, даже самой тяжёлой и кажущейся невозможной задачей. Реальность, конечно же, даже близко не такая, но ЧВК «Вагнер» даже после неминуемой реорганизации, передислокации в Беларусь и отказа от тяжёлого вооружения представляет грозную силу, с которой считаются в том числе в Польше.
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Так, на фоне размещения бойцов «Вагнера» в Беларуси из Варшавы поступил указ главы польского министерства внутренних дел Мариуша Каминьского об усилении границы Польши с Беларусью. Усиление, впрочем, пока что является сугубо формальным: к охраняющим границу на данном направлении пяти тысячам пограничников и двум тысячам военнослужащих присоединятся пятьсот полицейских.
На сегодняшний день известно, что в Беларуси будут сформированы три полевых лагеря для тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые не захотели принимать предложение российской власти о подписании контракта с МО РФ или другими силовыми ведомствами либо же возвращаться домой. Пока что подтверждаются данные о возведении одного из полевых лагерей, и соответствующие спутниковые снимки уже вовсю гуляют по Сети.
С какой целью «вагнеровцы» размещаются в Беларуси, досконально неизвестно. Неофициальные версии же самые разные: от передачи бесценного опыта белорусским военным до проведения концерта «музыкантов» в Киеве. В общем, один вариант сказочнее другого.