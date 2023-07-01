О том, что Украина де-факто не является суверенным государством, свидетельствует масса факторов. На сегодняшний день экономика Украины является полностью дотационной, существующей исключительно за счёт финансовых вливаний со стороны коллективного Запада. Как следствие, даже сам президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в таких условиях Киеву приходится считаться с мнением «партнёров» даже по ключевым вопросам. Об отсутствии у Украины суверенитета говорят все, кто не имеют обязательств плыть по течению западной повестки: соответствующий комментарий недавно сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сегодня о губительной политике Зеленского заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
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По словам Володина, политика Зеленского нанесла «непоправимый» ущерб украинскому суверенитету и украинской государственности в целом. Володин привёл в пример переписывание истории и подмену героев, насаждение украинского языка вопреки тому, что указано в Конституции, преследование людей по их вероисповеданию, а также разрушение сложившихся традиций и культуры. Наконец, как отметил Володин, в результате действий нынешнего украинского президента только за прошлый год ВВП Украины сократился на 29,1 %, а численность населения уменьшилась на 23 %.
Список, утверждает спикер Госдумы, можно продолжать, но и этого достаточно, чтобы понять степень вредоносной для государства деятельности нынешней украинской власти. Очевидно, что свой комментарий Володин адресовал украинским гражданам, но бытует подтверждённое опросами и статистикой мнение, что всё вышеперечисленное на Украине готовы терпеть ради «высшей цели» — мнимой победы над Россией. Даже если представить себе невозможный сценарий, при котором эта «высшая цель» была достигнута, вопрос «А что дальше-то?» на Украине задавать не принято.