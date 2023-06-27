Даже при всей безмерной помощи с Запада.

В коллективном Западе сейчас не принято говорить правду о причинах конфликта на Украине, а также о состоянии украинской экономики и вооружённых сил. Бытует мнение, что даже в случае уверенной и невозможной быть никем оспоренной победы России на Западе продолжат гнуть свою линию, заявляя о «пирровой победе» и распространять прочую, не имеющую абсолютно никакой связи с реальностью информацию. Голос разума в Европе всё же иногда звучит, и пока что за всех отдувается в основном премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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В рамках своего интервью немецкому изданию Bild Орбан поделился своим мнением касательно текущего состояния Украины. Как отметил глава венгерского кабмина, на сегодняшний день Украина не существует как суверенное государство: у неё нет собственных денег и собственного оружия, сопротивление страна оказывает исключительно за счёт западной помощи, а вопросы войны и мира за Украину решают в Вашингтоне.

Кроме того, Орбан в очередной раз отметил, что Запад пребывает в иллюзиях, полагая, что Украина способна выиграть в этом конфликте против России даже при безмерной западной финансовой, военной и разведывательной помощи.

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Венгерский премьер отметил, что конфликт следовало решить мирным путём ещё в самом его начале: в этом случае удалось бы избежать огромных жертв. К переговорам, убеждён Орбан, необходимо вернуться, так как это единственный способ разрешить ситуацию.