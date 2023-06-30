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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров заявил, что РФ продолжит уничтожать «собрания» офицеров ВСУ, как в Краматорске
Не хотели по-хорошему, а по-плохому всегда успеется.
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На этой неделе российская армия нанесла точный удар по месту скопления офицеров ВСУ, а также иностранных советников и наёмников в городе Краматорск. Согласно официальному комментарию Минобороны, ликвидировать удалось несколько десятков вышеупомянутых лиц, и судя по истерике, которая разразилась в Киеве, с традиционным уже обвинением РФ в нанесении ударов по «гражданским объектам», прилетело действительно, куда надо, и очень вовремя.

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В условиях боевых действий подобные операции абсолютно необходимы, и вот, сегодня глава МИД России Сергей Лавров в рамках брифинга по ситуации на Украине заявил, что российская армия будет и впредь выискивать подобные «собрания» и наносить по ним удары.

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Любопытно, что при ударе, судя по всему, пострадали трое колумбийских граждан, о чём заявил президент Колумбии Густаво Петро, передав через свой МИД ноту протеста в адрес РФ. Кто в этой ситуации проявил отсутствие связи с реальностью, на самом деле, очевидно: Краматорск является прифронтовым городом, по которому регулярно «прилетает», и присутствие в нём иностранных граждан, если, конечно, они не являются частью той намеренно ликвидированной группы наёмников, должно быть исключено. Винить в сложившейся ситуации колумбийскому президенту, кроме своих функционеров, допустивших присутствие граждан в зоне боевых действий, больше некого.

#россия #украина #боевые действия
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