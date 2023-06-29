Во вторник стало известно, что российские войска нанесли удар по некоему объекту в городе Краматорск. С украинской стороны вновь поступали сообщения о поражении Россией «гражданского» объекта, но практически сразу с места удара стали поступать видеоролики, подтверждающие российские разведданные: в этом «гражданском» объекте — не то ресторане, не то пиццерии — проходило что-то вроде военного совещания ВСУ с иностранными кураторами. Высокоточным ударом это собрание-то и накрыло, о чём сегодня дополнительно сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
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Согласно уточнённым имеющимся в распоряжении МО РФ сведениям, в результате удара, нанесённого по объекту в Краматорске во вторник, 27 июня, во время штабного совещания были ликвидированы два генерала ВСУ, до пятидесяти офицеров ВСУ, а также до двадцати иностранных наёмников и военных советников.
Цифры, конечно, могут быть завышенными, но само определение данного собрания как штабного совещания с участием иностранных советников вряд ли имеет смысл ставить под сомнение: разведка работает, и работает идеально, да и «сочувствующих» России в Краматорске, который, на минуточку, находится на подконтрольной Украине части ДНР, и «сливающих» информацию российским войскам, предостаточно.