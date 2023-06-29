После этого «Ладогу» ждёт долгий путь.

В отношении российского гражданского авиастроения лучше всего подходит поговорка «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Пока западные авиагиганты в лице Boeing и Airbus, поджав хвост и исполнив приказ своих властей, не свинтили с российского рынка, тем самым, скорее всего, навсегда его потеряв даже в случае восстановления отношений между РФ и коллективным Западом, российское правительство без излишней скорости занималось импортозамещением в этой ключевой сфере. Теперь же, когда другого варианта больше нет, государственные механизмы начали двигаться, и вот, помимо целого ряда среднемагистральных, а также одного дальнемагистрального самолётов в России готовят и воздушное судно для региональных перелётов.

реклама

В частности, большие надежды возлагаются на самолёт ТВРС-44 «Ладога». Разработкой и производством данного аппарата занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), и сегодня его представитель сообщил о том, что первый полёт «Ладоги» запланирован на первый квартал 2024 года.

По плану, серийное производство «Ладоги» стартует в 2025 году, а до 2031 года УЗГА рассчитывает выпустить 140 таких самолётов: в 2025 году 15 единиц, а в каждый последующий год — по 25 единиц.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -20000р на 4080 MSI Suprim X MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде -24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75 - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Задача самолётов такого класса — воздушное сообщение между иначе труднодоступными населёнными пунктами. Естественно, под них должна быть создана и соответствующая инфраструктура в виде хотя бы грунтовых аэродромов, так что работы у России на этом направлении ещё непочатый край.