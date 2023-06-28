Видимо, думать начали лишь после того, как грянул гром. Понятно.

Частные военные компании в России находятся в удивительном положении: с точки зрения закона, они являются группами наёмников, в то время как наёмничество в РФ является уголовно наказуемым деянием. В то же время условную ЧВК «Вагнер», по словам Путина, полностью финансировало государство. Возникает крайне странная и вызывающая море вопросов ситуация, требующая разрешения. Пока что, впрочем, чёткой позиции по дальнейшей судьбе частных военных компаний в российском руководстве не сформировано, о чём заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, сейчас ведётся обсуждение соответствующей темы, и оно будет продолжаться.

Очевидно, что на данном этапе, после того, что произошло в прошлую субботу, контроль за ЧВК должен стать вопросом государственной безопасности. Что до конкретно ЧВК «Вагнер», то данная группа будет сокращена до определённого «ядра» и передислоцирована в Беларусь. Остальным членам ЧВК «Вагнер» будет предложено два варианта развития ситуации: контракт с Минобороны или другими российскими силовыми ведомствами, либо же возвращение домой к мирной жизни. Всё тяжёлое оружие, которое российским государством было передано в ведение ЧВК «Вагнер», будет возвращено обратно под контроль Минобороны.

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Каким образом ЧВК «Вагнер» в своей новой форме сможет продолжать функционировать, непонятно. Дело в том, что репутация данной группы зарабатывалась годами тяжелейшим трудом, а уничтожена была в одночасье действиями её основателя и «совета командиров». И видели это везде, в том числе и в странах, которые сейчас пользуются услугами «Вагнера», а также намеревались прибегнуть к ним в дальнейшем.