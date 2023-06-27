Минувшие выходные в России были крайне тревожными. И хотя всё разрешилось относительно мирно, но такой исход был крайне неочевиден. По этой причине в Республике Беларусь в субботу армия была приведена в полную боевую готовность, и в рамках своего выступления перед силовиками сегодня президент Александр Лукашенко заявил, что при необходимости к переброске в Россию была готова целая бригада белорусских военных.
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Напомним, что при непосредственном участии Лукашенко этот кризис и удалось преодолеть без тотального уничтожения ЧВК «Вагнер», процесс чего бы затянулся не на одну неделю, и стоил бы России чудовищных репутационных издержек, не говоря уже об остановке на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.
На сегодняшний день история с ЧВК «Вагнер» в России может считаться оконченной: в том виде, в котором эта организация существовала до минувшей субботы, её больше не будет.