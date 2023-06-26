Сегодня с обращением к нации выступил президент России Владимир Путин. Темой выступления, как нетрудно догадаться, стало разрешение кризисной ситуации с ЧВК «Вагнер».
реклама
Глава государства поблагодарил граждан России за сплочённость и патриотизм перед угрозой смуты, отметив, что «гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту, обречены на провал». Дополнительно Путин отметил, что в России была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, а общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически всё российское общество заняли твёрдую и однозначную позицию поддержки конституционного порядка.
«Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «Ни шагу назад!» гибнут наши товарищи», — заявил Путин.
«Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы погибли военнослужащие и мирные жители. Чтобы в конечном счёте проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались».
«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических, разрушительных последствий», — продолжил глава государства.
Путин заявил, что подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» — это тоже патриоты России, которые преданы своему народу и государству, и доказавшие это своими действиями на поле боя. Их, убеждён Путин, «попытались использовать втёмную». Поэтому по прямому поручению Путина предпринимались шаги с целью избегания большой крови, для чего потребовалось и время — «в том числе для того, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку».
Путин поблагодарил тех солдат и командиров ЧВК «Вагнер», которые приняли «единственно правильное решение: не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты».
На сегодняшний день, добавил Путин, у бойцов «Вагнера» есть возможность продолжить службу, заключив контракт с Минобороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим семьям. Также глава государства заявил, что обещание, данное им «вагнеровцам» о возможности перебазироваться в Белоруссию, будет исполнено.
В заключение Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но именно «патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль», позволив преодолеть сложнейшее испытание для России. Своё обращение глава государства завершил словами благодарности за эту консолидацию.