Многие военные эксперты, знакомые с методикой проведения ударных кампаний НАТО, справедливо заметили, что в сухопутной операции в её западном видении немаловажную роль играет создание внутреннего мятежа у противника. Учитывая, что очередная волна наступления ВСУ очень «удачно» совпала с вооружённым мятежом ЧВК «Вагнер» под явно инсценированными предлогами, многие верить в совпадения отказались. Даже отдельные политики, например, президент Сербии Александар Вучич, увидели в произошедшем западный след. На Западе, впрочем, предсказуемо от ситуации открестились, и сегодня об этом заявил президент США Джо Байден.
реклама
По словам Байдена, Запад не причастен к событиям, имевшим место на выходных в России, а США вместе с «союзниками» договорились не давать Путину никакого повода для того, чтобы обвинить Запад в произошедшем.
Как отметил американский президент, в США были готовы к различным сценариям развития событий в России, проводили телефонные переговоры с союзниками и пристально следили за происходящим. Решимости США помогать Украине произошедшее никак не убавит: Вашингтон и европейские союзники по НАТО продолжат оказывать Украине необходимую ей беспрецедентную помощь.
Тем временем мятеж выдохся ещё в субботу вечером, меньше чем за сутки после его начала, и на фоне отсутствия его поддержки в государстве была достигнута договорённость, по которой Евгений Пригожин как «лицо» ЧВК «Вагнер» передислоцируется в Беларусь под гарантии президента Александра Лукашенко. Тем бойцам «Вагнера», которые не участвовали в «походе», будет предложено заключить контракт с Минобороны. Сам Пригожин поделился своей версией причин мятежа, которые, впрочем, не выдерживают никакой критики.