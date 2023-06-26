Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Да тут какие причины бы не были, дальше обсуждать нечего: нарушение закона. Невкусно — и точка.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

На выходных командование ЧВК «Вагнер» осуществило вооружённый мятеж, нарушило закон, блокировало работу военных объектов в Ростове-на-Дону, а затем отправило колонны по направлению к Москве. Поскольку дальнейший исход любого мятежа решается в течение первых суток, а в России противозаконные действия ЧВК «Вагнер» не поддержали ни представители власти, ни представители армии, ни силовых ведомств, не говоря уже об обществе в целом, то вариантов оставалось немного: устраивать тотальное кропопролитие, которое сулило бы уничтожением ЧВК «Вагнер», большими потерями в личном составе и технике, чудовищными имиджевыми и дипломатическими потерями для России, ну или же прислушиваться к голосу разума и сворачивать мятеж. К счастью, проблема решилась вторым вариантом: Евгений Пригожин как «лицо» ЧВК «Вагнер» остался в живых и на свободе, отправился в Беларусь, и вот, сегодня выступил с заявлением, в котором огласил «вагнеровскую» версию причин вооружённого мятежа.

реклама

Тотальное нарушение закона Пригожин продолжает именовать «маршем справедливости» и заявляет, что свергать российское правительство ЧВК «Вагнер» не собиралась. По словам Пригожина, «в результате интриг» и «непродуманных решений» первого июля прекратилось бы существование ЧВК «Вагнер», являющейся, как считает Пригожин, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а, возможно, даже и в мире вообще.

Далее Пригожин напомнил про якобы имевший место ракетный удар по тыловому лагерю «Вагнера», который якобы нанесли подразделения Минобороны, и в результате которого якобы погибли 30 «вагнеровцев». Это вкупе с угрозой существования группы и стало спусковым крючком для имевших место на выходных событий.

Целью «похода» Пригожин назвал недопущение уничтожения ЧВК «Вагнер», а также привлечение к ответственности тех, кто допустили ошибки в ходе специальной военной операции. Скорость, с которой ЧВК «Вагнер» продвигалась по стране, считает Пригожин, выявила проблемы в безопасности по всей территории государства, а также продемонстрировала, как можно было бы за несколько дней закончить всю спецоперацию на Украине.

Продвижение, утверждает Пригожин, было остановлено, когда стало понятно, что прольётся много крови. В «Вагнере» посчитали, что «демонстрации достаточно», и в процессе подключился президент Беларуси Александр Лукашенко, предложивший найти решение проблемы и включить ЧВК «Вагнер» в правовое поле. После этого колонны развернулись и ушли в свои полевые лагеря.

Здесь необходимо понимать, что Пригожин в свойственной себе манере лукавит. Во-первых, какие бы причины (реальные они или нет — не имеет значения) не были, это не повод осуществлять вооружённый мятеж, который, вообще-то, прошёл отнюдь не без крови: зенитчики «Вагнера» сбили несколько вертолётов и один самолёт, в результате чего погибли, по разным подсчётам, от 10 до 20 военнослужащих, большая часть из которых — военные лётчики. Во-вторых, ложь про проблемы безопасности — это очередная попытка огульно уличить российскую армию в некомпетентности; в реальности всем уже должно быть очевидно, что ЧВК «Вагнер» не останавливали во избежание кровопролития и эскалации, а также зная о том, что с руководителями мятежников ведутся переговоры. В-третьих, сравнивать то, что произошло на выходных, с первыми днями специальной военной операции — это немножко нелепо даже для Пригожина. Начнём с того, что все находящиеся сейчас под контролем России территории были заняты войсками именно в первые дни—недели СВО. Также необходимо понимать, что ЧВК «Вагнер» намеренно не уничтожали, ища дипломатическое решение кризиса, что в итоге оказалось правильным действием; на Украине же в конце февраля прошлого года сразу начали оказывать сопротивление.

Наконец, Пригожин и его последователи, похоже, не понимают, что не в их компетенции решать, кто «допустил ошибки», кто нет, кто «на своём месте», а кто нет, и уж тем более диктовать своё мнение касательно того, каким должен быть высший руководящий состав российской армии.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В общем, шанс искупить вину у Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» имеется: если слухи о передислокации группы в Беларусь верны, то ребята имеют шанс устроить «марш справедливости» на Киев. Там-то и посмотрим, чьи слова были лишь бравадами.

#россия #психиатрия #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сообщается о создании в Беларуси недалеко от границы с Украиной лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер»
Посол США в России заверила Москву в непричастности Вашингтона к вооружённому мятежу ЧВК «Вагнер»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
14
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
48
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
14
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
106
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
24
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
10
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
3
На сайте Gigabyte есть информация не только о Ryzen 7 5700, но и о Ryzen 3 5100
4
Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам
+

Сейчас обсуждают

Himis
20:18
о началось. ждем бабуинов с копьями и мотыгами и их противостояние против пришельцев из другой галактики
В «Дэдпул 3» появятся не только Росомаха, но и Люди Икс из старых фильмов
Алексей Каверин
20:11
Так все идётк тому что от понятия Украины останется только пару областей вокруг куева.
Самая доступная карта MSI RTX 4060 Ti будет всего на $50 дороже самой дорогой RTX 4060
Анна Дорохова
20:09
Пока Шойгу министр обороны не видать России успехов на фронте. Пригожин хотел с Шойгу разобраться (выкинуть это говно с поста) , а получилось сам влип. Жаль.
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
Руслан К
20:09
Психи.
Буданов анонсировал подрыв Запорожской АЭС в интервью британскому журналу New Statesman
хахахер
20:09
сами себя обстреливаем,говорил вашингтон.Щас за всё ответят,эти телегады
Лавров: посол США Трейси передавала России сигналы о непричастности Вашингтона к мятежу
Obscury
20:07
Фу, кликбейт.
США потеряли сразу 19 позиций в мировом экономическом рейтинге и занимают 25-е место
32.50
20:04
а, фигаси какая умная ide
ChimbaBench v2.2: На сцену выползает новая сцена
Kira625
20:03
Вот в том, что остальные полетят со скоростью 2-2,5 сек на страницу я сильно сомневаюсь. Я сомневаюсь, что у этого аппарата сам механизм сможет с такой скоростью протянуть лист. Скорее всего самый быс...
Обзор ч/б лазерного МФУ HIPER M-1005NW: "HP 1005 ты ли это"
Руслан Козлов
19:59
Знаем мы кто предатель, они обычно в кабинетах сидят, а не на поле брани
Первые тесты GeForce RTX 4060 в бенчмарках — в среднем на 23% быстрее 12-гиговой RTX 3060
Anatol Shemet
19:57
Приведу один из способов определения соотношения валют через золото. Для этого нам надо знать величину ВВП и количество золота в каждой стране. Расчет проведем для трех стран по данным 2020г (данные в...
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем