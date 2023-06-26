Да тут какие причины бы не были, дальше обсуждать нечего: нарушение закона. Невкусно — и точка.

На выходных командование ЧВК «Вагнер» осуществило вооружённый мятеж, нарушило закон, блокировало работу военных объектов в Ростове-на-Дону, а затем отправило колонны по направлению к Москве. Поскольку дальнейший исход любого мятежа решается в течение первых суток, а в России противозаконные действия ЧВК «Вагнер» не поддержали ни представители власти, ни представители армии, ни силовых ведомств, не говоря уже об обществе в целом, то вариантов оставалось немного: устраивать тотальное кропопролитие, которое сулило бы уничтожением ЧВК «Вагнер», большими потерями в личном составе и технике, чудовищными имиджевыми и дипломатическими потерями для России, ну или же прислушиваться к голосу разума и сворачивать мятеж. К счастью, проблема решилась вторым вариантом: Евгений Пригожин как «лицо» ЧВК «Вагнер» остался в живых и на свободе, отправился в Беларусь, и вот, сегодня выступил с заявлением, в котором огласил «вагнеровскую» версию причин вооружённого мятежа.

реклама

Тотальное нарушение закона Пригожин продолжает именовать «маршем справедливости» и заявляет, что свергать российское правительство ЧВК «Вагнер» не собиралась. По словам Пригожина, «в результате интриг» и «непродуманных решений» первого июля прекратилось бы существование ЧВК «Вагнер», являющейся, как считает Пригожин, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а, возможно, даже и в мире вообще.

Далее Пригожин напомнил про якобы имевший место ракетный удар по тыловому лагерю «Вагнера», который якобы нанесли подразделения Минобороны, и в результате которого якобы погибли 30 «вагнеровцев». Это вкупе с угрозой существования группы и стало спусковым крючком для имевших место на выходных событий.

Целью «похода» Пригожин назвал недопущение уничтожения ЧВК «Вагнер», а также привлечение к ответственности тех, кто допустили ошибки в ходе специальной военной операции. Скорость, с которой ЧВК «Вагнер» продвигалась по стране, считает Пригожин, выявила проблемы в безопасности по всей территории государства, а также продемонстрировала, как можно было бы за несколько дней закончить всю спецоперацию на Украине.

Продвижение, утверждает Пригожин, было остановлено, когда стало понятно, что прольётся много крови. В «Вагнере» посчитали, что «демонстрации достаточно», и в процессе подключился президент Беларуси Александр Лукашенко, предложивший найти решение проблемы и включить ЧВК «Вагнер» в правовое поле. После этого колонны развернулись и ушли в свои полевые лагеря.

Здесь необходимо понимать, что Пригожин в свойственной себе манере лукавит. Во-первых, какие бы причины (реальные они или нет — не имеет значения) не были, это не повод осуществлять вооружённый мятеж, который, вообще-то, прошёл отнюдь не без крови: зенитчики «Вагнера» сбили несколько вертолётов и один самолёт, в результате чего погибли, по разным подсчётам, от 10 до 20 военнослужащих, большая часть из которых — военные лётчики. Во-вторых, ложь про проблемы безопасности — это очередная попытка огульно уличить российскую армию в некомпетентности; в реальности всем уже должно быть очевидно, что ЧВК «Вагнер» не останавливали во избежание кровопролития и эскалации, а также зная о том, что с руководителями мятежников ведутся переговоры. В-третьих, сравнивать то, что произошло на выходных, с первыми днями специальной военной операции — это немножко нелепо даже для Пригожина. Начнём с того, что все находящиеся сейчас под контролем России территории были заняты войсками именно в первые дни—недели СВО. Также необходимо понимать, что ЧВК «Вагнер» намеренно не уничтожали, ища дипломатическое решение кризиса, что в итоге оказалось правильным действием; на Украине же в конце февраля прошлого года сразу начали оказывать сопротивление.

Наконец, Пригожин и его последователи, похоже, не понимают, что не в их компетенции решать, кто «допустил ошибки», кто нет, кто «на своём месте», а кто нет, и уж тем более диктовать своё мнение касательно того, каким должен быть высший руководящий состав российской армии.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

В общем, шанс искупить вину у Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер» имеется: если слухи о передислокации группы в Беларусь верны, то ребята имеют шанс устроить «марш справедливости» на Киев. Там-то и посмотрим, чьи слова были лишь бравадами.