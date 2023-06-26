Вчера утром после того, как мятеж ЧВК «Вагнер» выдохся, а между «сторонами» конфликта была заключена некая договорённость, координатор «Вагнера» Евгений Пригожин отправился в Беларусь, а британские СМИ стали выдвигать опасения о том, что всё произошедшее является инсценировкой, а «Вагнер» передислоцируется в Беларусь с дальнейшим применением данной ЧВК при штурме Киева. Что ж, похоже, что у этих опасений начинает вырисовываться фундамент.
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Сегодня белорусские СМИ со ссылкой на информацию в Telegram-каналах стали сообщать, что Пригожин уже находится в Минске в одной из гостиниц, а чуть погодя начали появляться сведения о том, что после Пригожина в Беларусь передислоцируется и сама ЧВК «Вагнер». По крайней мере, одно из белорусских оппозиционных изданий, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в Беларуси разворачивается возведение лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер».
По имеющимся данным, всего таких лагерей будет несколько, а один из них площадью в 24 тысячи квадратных метров и рассчитанный на восемь тысяч бойцов возводится в Могилёвской области в городе Осиповичи.
Лагеря являются полевыми и, естественно, временными. По крайней мере, на это намекают комментарии собеседников белорусского издания, утверждающих, что процесс идёт быстро, и закончить его должны завтра (27 июня) до обеда.
Подчёркиваем, что вышеизложенная информация не подтверждена никакими официальными источниками. В любом случае, скрывать подобные перемещения личного состава и военной техники невозможно, и рано или поздно сведения будут подтверждены или опровергнуты.