Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сообщается о создании в Беларуси недалеко от границы с Украиной лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер»
Похоже, опасения британских СМИ не столь уж и безосновательны.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

Вчера утром после того, как мятеж ЧВК «Вагнер» выдохся, а между «сторонами» конфликта была заключена некая договорённость, координатор «Вагнера» Евгений Пригожин отправился в Беларусь, а британские СМИ стали выдвигать опасения о том, что всё произошедшее является инсценировкой, а «Вагнер» передислоцируется в Беларусь с дальнейшим применением данной ЧВК при штурме Киева. Что ж, похоже, что у этих опасений начинает вырисовываться фундамент.

реклама

Изображение военного полевого лагеря носит исключительно иллюстративный характер и не является подтверждением информации в данном материале.

Сегодня белорусские СМИ со ссылкой на информацию в Telegram-каналах стали сообщать, что Пригожин уже находится в Минске в одной из гостиниц, а чуть погодя начали появляться сведения о том, что после Пригожина в Беларусь передислоцируется и сама ЧВК «Вагнер». По крайней мере, одно из белорусских оппозиционных изданий, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в Беларуси разворачивается возведение лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер».

По имеющимся данным, всего таких лагерей будет несколько, а один из них площадью в 24 тысячи квадратных метров и рассчитанный на восемь тысяч бойцов возводится в Могилёвской области в городе Осиповичи.

Лагеря являются полевыми и, естественно, временными. По крайней мере, на это намекают комментарии собеседников белорусского издания, утверждающих, что процесс идёт быстро, и закончить его должны завтра (27 июня) до обеда.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Подчёркиваем, что вышеизложенная информация не подтверждена никакими официальными источниками. В любом случае, скрывать подобные перемещения личного состава и военной техники невозможно, и рано или поздно сведения будут подтверждены или опровергнуты.

#россия #украина #боевые действия #беларусь #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ сообщают, что Пригожин уже находится в Минске
Посол США в России заверила Москву в непричастности Вашингтона к вооружённому мятежу ЧВК «Вагнер»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
14
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
38
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
12
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
96
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
24
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
10
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
13
На сайте Gigabyte есть информация не только о Ryzen 7 5700, но и о Ryzen 3 5100
4
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
+

Сейчас обсуждают

Leo Messi
18:30
И что мы с тобой будем делать? Ты пиво не пьёшь, А я не гей
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
Xmast
18:21
Выложил Пригожин свое обьяснение только что. И оно расставляет многие точки. Как я и писал чвк вагнер должно было быть расформировано в ближайшие дни т.к. отказалось перейти под контракт с минобороны....
СМИ сообщают, что Пригожин уже находится в Минске
FelsheR-BAN100900
18:19
Это будет не самоубийство, а способ восстановления чести. Попытка смыть своей кровью вину с людей которые слепо, за боевое братство, за себя и того парня, явно обманутые и на эмоциях - пошли за престу...
Депутат Госдумы призвал Пригожина покончить с собой
scroooge
18:19
Зато ноуты с 4060 стоят за сотню
Появились первые превью GeForce RTX 4060 в Cyberpunk 2077 — с DLSS 3 более 100 FPS при ультра RT
Щит Правосудия
18:19
Если посол ФША так говорит, значит причастны 100%. https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/06/25/20741918.shtml
Посол США в России заверила Москву в непричастности Вашингтона к вооружённому мятежу ЧВК «Вагнер»
Алексей Сизиков
18:13
Я уже сразу угадываю.автора как бы мелко он не писал свое имя)))
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
Razg0n
18:10
FG 😁
Первые игровые тесты GeForce RTX 4060 в Cyberpunk 2077 — на 27 % быстрее RTX 3060
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:10
Да это двуличие весь мир увидел
Посол США в России заверила Москву в непричастности Вашингтона к вооружённому мятежу ЧВК «Вагнер»
Lubitel 32
18:10
За все эти светилки и моргалки попросят денег. Ежу понятно что это для стационарного юза приматами подвида стрЫмер-быдлеус. Обычным людям хватит Ugreen/AgeStar на струбцине. Хуже наверное только с но...
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
FelsheR-BAN100900
18:09
Если приказ преступен, направлен против родной страны - солдат не должен его выполнять. Не надо делать из военных баранов.
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем