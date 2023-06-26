Похоже, опасения британских СМИ не столь уж и безосновательны.

Вчера утром после того, как мятеж ЧВК «Вагнер» выдохся, а между «сторонами» конфликта была заключена некая договорённость, координатор «Вагнера» Евгений Пригожин отправился в Беларусь, а британские СМИ стали выдвигать опасения о том, что всё произошедшее является инсценировкой, а «Вагнер» передислоцируется в Беларусь с дальнейшим применением данной ЧВК при штурме Киева. Что ж, похоже, что у этих опасений начинает вырисовываться фундамент.

реклама

Изображение военного полевого лагеря носит исключительно иллюстративный характер и не является подтверждением информации в данном материале.

Сегодня белорусские СМИ со ссылкой на информацию в Telegram-каналах стали сообщать, что Пригожин уже находится в Минске в одной из гостиниц, а чуть погодя начали появляться сведения о том, что после Пригожина в Беларусь передислоцируется и сама ЧВК «Вагнер». По крайней мере, одно из белорусских оппозиционных изданий, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в Беларуси разворачивается возведение лагерей для размещения бойцов ЧВК «Вагнер».

По имеющимся данным, всего таких лагерей будет несколько, а один из них площадью в 24 тысячи квадратных метров и рассчитанный на восемь тысяч бойцов возводится в Могилёвской области в городе Осиповичи.

Лагеря являются полевыми и, естественно, временными. По крайней мере, на это намекают комментарии собеседников белорусского издания, утверждающих, что процесс идёт быстро, и закончить его должны завтра (27 июня) до обеда.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Подчёркиваем, что вышеизложенная информация не подтверждена никакими официальными источниками. В любом случае, скрывать подобные перемещения личного состава и военной техники невозможно, и рано или поздно сведения будут подтверждены или опровергнуты.