Это вряд ли. Это же не Ростов, в который им позволили зайти.

События вчерашнего дня надолго останутся в нашей памяти, поскольку в их ходе окончательно и бесповоротно стало понятно, кто есть кто, что надо делать, какие действия предпринимать и какие вопросы задавать. Тем не менее, в западных СМИ, которые по команде своих правительств сильно надеялись на то, что мятеж добьётся своих целей, на фоне быстрого сворачивания мятежа из-за полного отсутствия его поддержки во власти и практически полного в обществе, начали выражать опасения касательно дальнейшего развития событий.

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Как известно, по договорённости с Пригожиным, озвученной президентом Беларуси Александром Лукашенко, и которая явно была передана ему высшим российским руководством, ЧВК «Вагнер» возвращается в свои полевые лагеря, а сам Пригожин переезжает в Беларусь под некие гарантии Лукашенко. Данный факт и вызвал опасения у британского издания Sky News, которое опубликовало статью-мнение экс-начальника Генштаба британской армии, генерала Ричарда Данната.

По мнению Данната, всё произошедшее может быть хорошо спланированной акцией, в результате которой «Вагнер» рано или поздно двинется в сторону Киева, и украинским руководителям следует об этом помнить и всегда быть начеку.

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Возвращаясь к теме вооружённого мятежа, напомним, что для успеха подобных действий они должны найти поддержку хотя бы в значительной части политического и военного руководства страны. В данном случае все политики высшего и высокого уровней, силовые структуры и главы регионов выступили против ЧВК «Вагнер», и именно поэтому Пригожин и принял переданное Лукашенко предложение. Всё остальное — исключительно мишура и красивая обёртка, в которую «стороны конфликта» будут заворачивать свои действия. Самое главное, что государству удалось решить проблему, не прибегая к физическому уничтожению мятежной группировки, численность которой была весьма значительна, и процесс ликвидации которой стоил бы стране значительного времени, огромных ресурсов, политических последствий в отношении дружественных стран, и, возможно, даже результатов в зоне СВО. Ясно одно: деятельность ЧВК в России должна быть внесена в правовое поле, и никакого самоуправства в них не должно быть по определению.