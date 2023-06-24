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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству по ситуации с вооружённым мятежом Пригожина и ЧВК «Вагнер»
Телефонный разговор прошёл по инициативе Анкары.
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События, происходящие сейчас в России вследствие инициированного Евгением Пригожиным вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», которая сейчас контролирует военные объекты в Ростове-на-Дону, безусловно, привлекают внимание общественности. Коллективный Запад, не скрывая эмоций, радуется, рассчитывает на так давно ожидаемый ими государственный переворот в Москве, про Украину и говорить нечего, ну а все остальные наблюдают за происходящим с опасением, пытаясь выяснить, что же происходит на самом деле. Так, сегодня Путину позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и обсудил с президентом России обстановку.

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Согласно пресс-службе Кремля, Путин «проинформировал Эрдогана об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа». Как уточняется, президент Турции выразил полную поддержку шагам российского руководства.

На самом деле, ничего удивительного в поддержке Эрдоганом действующего российского руководства нет. В 2016 году Эрдоган тоже столкнулся с вызовом турецкой государственности в результате попытки военного переворота, и тогда купировать его во многом помогла переданная турецкому руководству российская развединформация. Да и в целом необходимо понимать, что противоправные действия нигде, никогда, ни под каким предлогом и мотивом не должны находить поддержки.

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Пригожин уже официально обвинён в организации вооружённого мятежа, за что ему может грозить наказание по статье 279 Уголовного Кодекса РФ в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

#россия #политика #боевые действия #турция #чвк "вагнер"
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