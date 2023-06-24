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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Telegram не выдерживает нагрузки из-за количества пользователей, следящих за ситуацией в России
Что совсем неудивительно.
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Не секрет, что Telegram стал в России ключевым инструментом для получения актуальной, незавуалированной и лишённой государственной и какой бы то ни было вообще цензуры информации. Поэтому когда вчера вечером история с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным вышла из-под контроля, а сегодня она получила развитие, все тут же ринулись в Telegram за информацией. Как следствие, система не выдерживает нагрузки от рекордного количества пользователей.

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На момент публикации данной заметки в Telegram наблюдались затруднения с отправкой сообщений, скоростью прогрузки страниц, загрузки фото- и видеоматериалов. В целом же тематические «паблики» в Telegram демонстрируют резкий рост количества просмотров и активности в чатах.

Для тех, кто только проснулся, напоминаем: Пригожин вместе с командирами ЧВК «Вагнер» устроили вооружённый мятеж под, конечно же, благими предлогами. Бойцами ЧВК оцеплено здание штаба в Ростове-на-Дону, а в Москве, Подмосковье и ряде других регионов объявлен режим контртеррористической операции.

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Все главы регионов, правительственные службы, специальные службы, военные ведомства уже выступили в поддержку президента. Путин выступил с обращением, в котором назвал действия мятежников «предательством» и «ударом по России».

#россия #боевые действия #telegram #чвк "вагнер"
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Пригожин утверждает, что действия ЧВК «Вагнер» не оказывают влияния не ведение боевой работы в рамках СВО
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homa177
13:09
А че заминусили то?Патриоты тупорылые , в видосе только факты.
Гиперзвуковая ракета 9-А-7660 «Кинжал» и её реальные возможности
Vorvort
13:05
Вагнер больше года загоняли в угол, пока конфликт с МО не дошел до точки кипения. Неужели в МО, разведке, др. структурах власти этотне видели? Подавали бы им снаряды скооько надо - уже сейчас Харьков ...
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене — Путин в обращении охарактеризовал действия Пригожина и мятежников из ЧВК «Вагнер»
Роман Скрипов
12:59
Делайте систему децентрализации и платите майнерам блоками с ИлонКойнами. Это же просто. И не надо закупать целую ферму
Илон Маск: для обучения ChatGPT-5 может потребоваться от 30 до 50 тысяч карт Nvidia H100
Аркадий Прилушин
12:58
Видя тот беспредел что творится у нас, Пригожина изрядно бомбануло. Вот и итог.
Пригожин ждет Шойгу и Герасимова в Ростове в штабе Юго-Восточного Округа и готов идти на Москву
32Влад32
12:54
Пригожин, ты серьезно? Типа современного "декабриста"? По-моему у тебя просто поехала крыша.
Пригожин ждет Шойгу и Герасимова в Ростове в штабе Юго-Восточного Округа и готов идти на Москву
Щит Правосудия
12:52
Так с оружием в руках пришли пиндосы на укроину, то что ты против ФША это очень правильно и хорошо, с чем я тебя и поздравляю
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
Простолюдин
12:51
фрэндли фаер это показатель некомпетентности, а множественный фрэндли фаер это показатель многократной некомпетентности, в компьютерных играх за такое кикают с сервера
Бойцы Вагнера заняли Ростов, а Пригожин в штабе ЮВО ждет Шойгу и Герасимова на переговоры
Владимир Дранников
12:51
Скорее всего всё это личные тёрки, которые нас не должны касаться, но Пригожин перешёл все рамки. Посмотрим, что будет дальше. А допустил всё это Шойгу, пора ему слазить с должности
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
32Влад32
12:50
Начни с майдана. Когда стреляли по своим же, придумав "небесную сотню".
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
Простолюдин
12:48
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене — Путин в обращении охарактеризовал действия Пригожина и мятежников из ЧВК «Вагнер»
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