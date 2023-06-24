Что совсем неудивительно.

Не секрет, что Telegram стал в России ключевым инструментом для получения актуальной, незавуалированной и лишённой государственной и какой бы то ни было вообще цензуры информации. Поэтому когда вчера вечером история с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным вышла из-под контроля, а сегодня она получила развитие, все тут же ринулись в Telegram за информацией. Как следствие, система не выдерживает нагрузки от рекордного количества пользователей.

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На момент публикации данной заметки в Telegram наблюдались затруднения с отправкой сообщений, скоростью прогрузки страниц, загрузки фото- и видеоматериалов. В целом же тематические «паблики» в Telegram демонстрируют резкий рост количества просмотров и активности в чатах.

Для тех, кто только проснулся, напоминаем: Пригожин вместе с командирами ЧВК «Вагнер» устроили вооружённый мятеж под, конечно же, благими предлогами. Бойцами ЧВК оцеплено здание штаба в Ростове-на-Дону, а в Москве, Подмосковье и ряде других регионов объявлен режим контртеррористической операции.

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Все главы регионов, правительственные службы, специальные службы, военные ведомства уже выступили в поддержку президента. Путин выступил с обращением, в котором назвал действия мятежников «предательством» и «ударом по России».