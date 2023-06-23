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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны: распространяемые от имени Пригожина заявления о якобы ударе ВС РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией
Вопрос только, с какой целью, и какие дальнейшие действия официальной власти в отношении Пригожина.
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Вечер пятницы как последнего рабочего дня в стандартной рабочей неделе должен был пройти в атмосфере предвкушения отдыха, но, как оно часто бывает, кто-нибудь обязательно нашкодит и испортит всю идиллию. Сегодня таким нашкодившим стал Евгений Пригожин, опубликовавший целую цепочку вызывающих большое недоумение комментариев и обвинивший Минобороны России в якобы ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» с целью якобы уничтожения данной организации, а также о том, что «вагнеровцы» пойдут «разбираться».

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Учитывая, что последнее время Пригожин делает заявления, не соответствующие действительности и реальности на поле боя, беспрекословного доверия его словам больше нет, да и опубликованное им видео слишком слабенько «тянет» на подтверждение чего бы то ни было. В любом случае, на протяжении нескольких месяцев Пригожин был в эпицентре внимания пристально следящей за боевыми действиями общественности, поэтому Минобороны пришлось с несвойственной данному ведомству оперативностью публиковать опровержение вышеизложенного «вброса».

Как отметило Минобороны, заявления, распространяемые от имени Евгения Пригожина (важно: Минобороны пишет именно «от имени», то есть, допуская, что заявления может делать совсем не Пригожин), не соответствуют действительности и являются информационной провокацией. В настоящее время ВС РФ выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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Тем временем в Кремле заявили, что президент проинформирован о сложившейся ситуации. В настоящее время принимаются «все необходимые меры».

#россия #украина #боевые действия #психиатрия #чвк "вагнер"
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