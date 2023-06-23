Вчера утром украинские войска нанесли удар, предположительно, ракетой Storm Shadow, по Чонгарскому мосту, соединяющему Крымский полуостров с Херсонской областью. Повреждения хоть и незначительные, на ремонт которых уйдёт максимум несколько дней, но данная транспортная артерия слишком важна, чтобы перекрывать её на время восстановления. Поэтому весьма оперативно российские военные инженеры навели рядом с повреждённым мостом понтонную переправу, о чём свидетельствуют спутниковые снимки данной локации.
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Любопытно, что впервые эти снимки появились на украинских ресурсах. Видимо, там тоже в восторге от оперативности, с которой действуют российские военные инженеры.
С какой целью ВСУ пытаются вывести этот мост из строя, догадаться нетрудно: из Крыма в том числе осуществляется снабжение российских войск на Запорожском направлении, которое уже без малого три недели вследствие наступательных действий украинских войск является наиболее горячей точкой текущего конфликта.